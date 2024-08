Gaza, giornata decisiva a Il Cairo per la trattativa di pace

Al Cairo sono ripresi i lavori per una soluzione al conflitto nella Striscia di Gaza in un momento di grande tensione. Fonti di stampa riferiscono che Hamas avrebbe chiesto una tregua temporanea di 72 ore per verificare il numero degli ostaggi vivi e morti. Le famiglie degli ostaggi, dopo quasi 11 mesi, chiedono alla comunità internazionale di fare pressioni per la firma dell'accordo sul cessate il fuoco