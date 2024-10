G7 per la concorrenza, intelligenza artificiale al centro del dibattito

Concorrenza e protezione dei dati e della privacy, sono alcuni dei grandi temi sollevati dall'arrivo dell'intelligenza artificiale.

Sempre più sofisticata nel captare preferenze degli utenti, raffinata nell'aggirare i vincoli della legge sulla privacy, l'intelligenza artificiale è stata al centro del dibattito del G7 per la concorrenza. 35 delegazioni di altrettanti paesi si sono riuniti nella sede dell'Antitrust di Roma per fare il punto sulle insidie delle nuove tecnologie e su come affrontarle.