Le frane causate dal pesante maltempo che si è abbattuto sulla zona di Cogne sabato 29 giugno hanno causato problemi anche lungo la principale strada che collega il comune con le frazioni di Champlong e Lillaz. Nelle immagini, lo smottamento che ha interrotto la via all'altezza della prima località, dove sono in corso per rimuovere le grandi quantità di detriti. (fonte video local team)