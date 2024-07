Francia, crolla la montagna: frana investe una strada vicino a Grenoble

Parte di una montagna è franata, trascinando a valle tutto ciò che ha incontrato sul suo cammino. I detriti hanno finito per travolgere una strada, interrompendo la circolazione stradale. È accaduto a Rovon, vicino a Grenoble. I soccorsi sono ancora al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di persone, ma al momento fortunatamente non sembrerebbero esserci feriti.