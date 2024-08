Forza Italia in pressing sulle carceri

Forza Italia e giustizia- da sempre uno dei temi che caratterizzano l'identità del partito - ancora al centro dell'azione politica degli azzurri. E' in pieno svolgimento la campagna lanciata dal segretario Antonio Tajani insieme al partito radicale di visita alle carceri, che nel periodo estivo sono particolarmente in sofferenza. In attesa di dare battaglia in autunno in parlamento, anche all'interno della coalizione di centrodestra: gli esponenti di Forza Italia, infatti, ritengono che le misure contenute nel decreto carceri, appena approvato dalla Camera, non siano sufficienti. Ma da settembre, dopo il passaggio in commissione, arriverà in Aula anche il disegno di legge sulla sicurezza, terreno su cui gli azzurri sono determinati a far valere i principi garantisti, a cominciare dalla riforma della custodia cautelare.