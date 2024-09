Fisco, sanatoria senza sanzioni

Sanatoria fiscale per le partite Iva per il quinquennnio 2018-22. Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno dato il via libera a un emendamento al decreto Omnibus che introduce un "ravvedimento operoso". La platea teorica è di 2 milioni e 700mila partite Iva che potrebbero aderire al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre. Queste le regole: niente sanzioni, niente interessi e un'imposta sostitutiva a tariffe agevolate. Si va dal 10% per i contribuenti più "affidabili" al 15% per i meno virtuosi, con uno sconto del 30% per gli anni della pandemia.