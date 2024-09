Famiglie e imprese, in arrivo nuove misure fiscali

Sul fronte IMU, l'imposta municipale dovuta per il possesso di immobili diversi dalla prima casa, arriva la tanto attesa semplificazione. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale riduce drasticamente le oltre 250mila aliquote in vigore, portandole a 128. I Comuni dovranno ora adeguare le proprie delibere entro fine anno per non perdere gettito.