C'è"chi brinda e chi si lecca le ferite. A scrutini ultimati, si tirano le somme e sono tanti i bocciati eccellenti delle europee. Non raggiungono il 4% e non staccano il biglietto per Bruxelles Matteo Renzi ed Emma Bonino e lasciano a casa anche Sandra Mastella. E non centra l'obiettivo neanche Carlo Calenda, lasciando così tramontare quello che doveva essere il terzo polo