L'obiettivo emissioni zero con traguardo nel 2050, potrebbe arrivare a costare 3000 euro a testa. Uno studio del francese Institut Rousseau quantifica la transizione green, la stima ammonta a ben 40 mila miliardi complessivamente per l’Europa calcolando gli investimenti da fare tra efficentamento energetico per le abitazioni e rinnovo del parco veicoli passando all'elettrico.