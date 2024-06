Performance a sorpresa per Elodie nel centro di Milano. La cantante si è esibita in piazza San Babila con un cast di ballerini per il lancio del suo nuovo singolo "Black Nirvana" e per annunciare l'"Elodie The Stadium Show" che la vedrà esibirsi l'8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli.