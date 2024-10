Elezioni Liguria, le reazioni della politica

Esulta la coalizione del centro destra per la vittoria di Marco Bucci, il nuovo presidente della Liguria. Per il premier Meloni si tratta di un "risultato - scrive sui social - che ci dà forza per proseguire in questa direzione, avanti insieme". Per il leader della Lega un successo "figlio del buongoverno del centrodestra e del lavoro di Toti". All'opposizione è tempo di riflessioni. Nonostante il Pd sia il primo partito con il 28,4%, per Schlein c'è poco da festeggiare: "Da soli non bastiamo". Chiaro il riferimento alla mancata creazione di un campo largo solido.