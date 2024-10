Elettrodomestici, il diritto alla riparazione è un bluff?

Rottamarli o aggiustarli?... Quando un elettrodomestico smette di funzionare questo è da sempre il dilemma. La seconda vita di computer, aspirapolvere e piccoli elettrodomestici sembrava possibile grazie alla direttiva europea entrata in vigore a luglio, ma non è proprio così. Il diritto alla riparazione degli elettrodomestici e dei prodotti tecnologici si è rivelato un bluff. Ci vogliono almento due anni per recepire la direttiva, tutto rimandato dunque al 2026. Nel frattempo sembra infinita la lista di lacune da colmare.