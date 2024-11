Editoria, 20 anni di Legge Gasparri

È emersa una piena sintonia di vedute al convegno 'Editoria e media nell'era digitale. Riflessioni sul futuro a 20 anni dalla Legge Gasparri che si è svolto al Senato. Il problema autentico è uno e lo sottolinea in special modo il presidente Mediasete, Fedele Confalonieri: "Le aziende editoriali sovranazionali over the top hanno avuto via libera su tutto e non pagano le tasse in Italia. Bisogna mettere mano a questo con urgenza professionalità e impegno assoluto". Dello stesso avviso anche il sottosegretario all'Editoria, Alberto Barachini, secondo cui "il sistema editoriale si difende se riusciamo a fare in modo che a livello fiscale e di responsabilità editoriale tutti giochino al stessa partita".