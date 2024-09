Dino Zoff: "Schillaci era forte, veloce. Un uomo vero: questa era la sua più grande qualità"

"Era un personaggio straordinario, un po’ chiuso, timido ma tutto quello che ha ricevuto calcisticamente gli è dovuto. Sono molto addolorato - prosegue Zoff - l’ho avuto in squadra per un anno e l’ho sorretto nel passaggio dal Messina alla Juventus. Con lui ho avuto un rapporto straordinario. Forse è andato in Giappone un po’ troppo presto. C’era ancora bisogno in Italia di campione così.