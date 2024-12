Dimissioni di Tavares da Stellantis, le reazioni politiche

John Elkann chiarisca in Parlamento la visione e gli impegni di Stellantis. E’ la richiesta che accomuna tutti i partiti dopo le dimissioni di Tavares. Si potrebbe dire che le distanze tra i politici italiani e l’ormai ex ad Stellantis abbiano preceduto quelle tra il manager ed il consiglio di amministrazione: l’analisi però è ben più complicata ed innesca ulteriori timori sul destino di un comparto in crisi. Note le diffidenze dopo l’audizione di Tavares a Montecitorio con ulteriori richieste di incentivi pubblici. Al governo non bastano le garanzie della multinazionale sul rispetto del piano industriale. Si temono pesanti effetti produttivi ed occupazionali . Ad ogni modo, dentro il partito della premier, dopo gli auspici per un cambio al vertice, si tira quasi un sospiro di sollievo. Per Foti, "era ora".