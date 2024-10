Dazi sulle auto elettriche, la Cina contrattacca

Auto elettriche low cost contro alcolici e cibi sofisticati Made in Europe. E' una guerra a colpi di dazi quella che si combatte in queste ore tra Cina e Ue. Pechino, infatti, risponde alle imposte dell'Unione europea sulle auto elettriche, con nuove tasse sui distillati in arrivo dal Vecchio continente e non esclude che in futuro verranno applicate anche alle automobili di lusso e prodotti enogastronomici come carne di maiale e formaggi. A votare a favore della decisione della Commissione europea Francia e Italia, primi bersagli del Dragone, dato che superalcolici e formaggi di alta qualità sono i prodotti dai quali i due Paesi ricavano la quota maggiore di esportazioni.