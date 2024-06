I soldati francesi hanno rievocato quanto avvenne durante lo sbarco in Normandia e per l'occasione"sono arrivati sulla spiaggia di Omaha Beach tanti i veterani, ormai sulla soglia del secolo di età. Per l'80esimo anniversario in Francia ci sono anche il presidente Usa Joe Biden e, come rappresentante della Gran Bretagna, la principessa Anna. Re Carlo e il premier Rishi Sunak sono rimasti a Portsmouth, luogo dal quale molti militari si erano imbarcati per attraversare la Manica.