"Non intendo nascondere la responsabilità per la sconfitta, sono disposto a mettermi per primo in discussione o addirittura a farmi da parte se la mia guida dovesse rivelarsi un ostacolo per il movimento." All'indomani del peggior risultato di sempre per i 5 Stelle, precipitati sotto il 10% alle europee, Giuseppe Conte riunisce i parlamentari per "fare una sana autocritica", analizzare le cause del tracollo e passare alle contromisure.