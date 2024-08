Confcommercio, le spese obbligate sono il 41,8% dei consumi

L'incidenza delle spese obbligate sui bilanci familiari cala leggermente rispetto allo scorso anno ma per Confcommercio resta comunque troppo alta e "mangia" il 41,8% dei consumi delle famiglie. Secondo i dati dell'Ufficio Studi della Confederazione, "su un totale di circa 21.800 euro pro capite di consumi all'anno, oltre 9.000 euro se ne vanno per il complesso delle spese obbligate (348 euro in più rispetto al 2019)". Tra queste spese, a farla da padrone è la voce abitazione (4.830 euro), al cui interno un peso rilevante - anche se costantemente in calo dal 1995 a oggi - viene dall'aggregato energia, gas e carburanti con 1.721 euro.