Confcommercio: come sono cambiati i consumi in 30 anni

Boom delle spese per telefoni e tecnologia e un calo degli acquisti più tradizionali. Un cambio radicale delle abitudini degli italiani emerso da un'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio, che ha approfondito i consumi dal 1995 al 2024. La spesa per i cellulari negli ultimi 30 anni è aumentata del 6.500%, seguita dall'incremento del 962% per l'acquisto di pc, prodotti audiovisivi e sistemi multimediali. Sono sotto i livelli di 30 anni fa, invece, spese per alimentari (-10,6%), abbigliamento (-3,9%), mobili ed elettrodomestici (-3,5%).