Compie 45 anni il walkman, oggetto cult che rese la musica "a portata di mano"

Nel luglio 1979, nasceva il walkman: e con lui, la possibilità di vivere la musica come un'esperienza "portatile" ...e totalmente personale.

Prodotto in Giappone, il primo modello era blu metallizzato, lo stesso colore dei jeans. Forse per il timore diffuso che isolarsi dentro le cuffie potesse limitare le relazioni, nel primo mese ne furono venduti solamente 3.000, ma per la fine di agosto era già sold out. La sua "portabilità" era bven diversa dai device di oggi. Pesava quasi 400 grammi e costava ben 200 dollari. Oggetto ormai scomparso, è stato protagonista di scene cult al cinema, da Il Tempo delle mele a Pretty Woman a Ritorno al futuro. Simbolo di libertà, quella di ascoltare musica ovunque senza condividerla, il walkman è stato prodotto fino al 2010, soppiantato da altre tecnologie. Ne erano stati venduti, fino ad allora, 330 milioni di esemplari.