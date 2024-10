Clima, il 2023 è stato l'anno più secco degli ultimi tre decenni

A preoccupare gli esperti è anche lo stato dei ghiacciai, che negli ultimi 12 mesi hanno subito la più grande perdita di massa da 50 anni a questa parte, minacciando la sicurezza idrica di milioni di persone e innalzando il livello di mari e oceani. Secondo le stime dell'Organizzazione meteorologica mondiale, più di 3 miliardi di persone in tutto il mondo soffrono di carenza d'acqua per almeno un mese all'anno, numero che potrebbe salire fino a 5 miliardi entro il 2025. Le Nazioni Unite chiedono di monitorare maggiormente il fenomeno, per valutare meglio l'impatto dei cambiamenti climatici e aiutare Stati e organizzazioni ad adottare misure efficaci.