Cittadinanza, polemiche e cori a Pontida

Forza Italia presenta a Milano la proposta di legge sulla cittadinanza. Arriva lo ius Italiae. Italiano - dice Tajani - perché ti sei formato in Italia' e dopo 10 anni di scuola dell'obbligo puoi diventare italiano. Immediata la bagarre con i giovani della Lega che alzano uno striscione: "Ius scholae in vista, Tajani scafista?". Arrivano subito anche le scuse di Salvini: "Chiedo scusa a nome loro. Ogni alleato è un amico". E Tajani risponde: "Anche per me ogni alleato è un amico. La lealtà è il principio su cui si regge il centrodestra". E domani a Pontida lo storico raduno che quest'anno si preannuncia il più sovranista di sempre. Dopo Marine Le Pen, superstar del palco l'anno scorso, sono attesi i big dell'ultra destra più ostile alla "fortezza Europa".