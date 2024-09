Cgia, 431mila giovani hanno solo la terza media

Il nuovo anno è iniziato da pochi giorni, ma per molti giovani i banchi di scuola sono un lontano ricordo: secondo l'ultima elaborazione compiuta dall'Ufficio studi della Cgia su dati Eurostat e Istat, ben 431mila hanno deciso da tempo di non andarci più. "Sono persone in età tra i 18 e i 24 anni che nel 2023 hanno dichiarato di aver abbandonato prematuramente la scuola, conseguendo, al più, la licenza di terza media senza concludere nemmeno un corso di formazione professionale della durata superiore a 2 anni né frequentare poi alcun corso scolastico o formativo.