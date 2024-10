Cesare Cremonini esulta sul prato di Anfield

Una notte da ricordare per il Bologna e i suoi tifosi. In Champions League i rossoblu sono stati sconfitti dal Liverpool ma ad Anfield, in un tempio del calcio mondiale, hanno giocato una bellissima partita, meritandosi gli applausi dei supporter emiliani. Compreso Cesare Cremonini, grande appassionato che segue spesso e volentieri la squadra. E così al termine della partita, nonostante il 2-0, il cantante ha esultato e cantato coi tifosi per poi abbracciare i giocatori.