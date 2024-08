Centri migranti in Albania, "pronto quello nel porto di Shengjin"

Rinvio per l'apertura dei centri per migranti in Albania. Per l’entrata in funzione della struttura, ci vorrà ancora qualche settimana. Nelle immagini si vede il Centro di prima accoglienza situato nel porto di Schengjin, che sarebbe pronto. Il direttore del porto di Shengjin ha confermato la disponibilità a ricevere la prima ondata di migranti nell'ambito dell’accordo siglato tra Italia e Albania. I ritardi riguarderebbero l'altro sito, l'ex base dell'Aeronautica albanese di Gjader - una ventina di km all'interno - dove si stanno allestendo tre differenti strutture: un centro per il trattenimento di richiedenti asilo (880 posti), un Cpr (144 posti) ed un penitenziario (20 posti).