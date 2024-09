Celani al Tgcom24 parla del settore degli affitti brevi: "Il 2023 un anno record"

Dal primo di settembre è entrato in vigore l'obbligo di registrazione per gli affitti brevi, una misura pensata per garantire trasparenza e regolarità al settore. Marco Celani, presidente dell'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, ospite a Tgcom24, spiega come si sta evolvendo la gestione del patrimonio immobiliare italiano che ammonta a circa 10 milioni di seconde case non utilizzate. Di queste quelle che vengono messe a reddito tramite il sistema degli affitti brevi sono all'incirca 640 mila. "In Italia tradizionalmente abbiamo investito nel mattone, che rappresenta circa il 55% della ricchezza nazionale delle famiglie - spiega il presidente -. Sempre di più oggi le secondo case vengono messe a reddito perché le famiglie ne hanno bisogno, per guadagnare dei soldi anziché rimetterci".