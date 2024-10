Catania, vigili aggrediti e picchiati per una multa

Scene da far west in centro a Catania. Due uomini hanno prima minacciato e insultato poi aggredito e picchiato due vigili che gli stavano facendo una multa. Ad avere la peggio è stata un'agente che ha ricevuto un pugno in faccia. I due aggressori se la sono presa anche con chi stava filmando la scena, con i gestori e alcuni clienti di un locale. La rissa è avvenuta in piazza Sebastiano Addamo, a due passi dal duomo. L'intervento della polizia ha evitato il peggio.