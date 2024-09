Caso Sangiuliano, Vittorio Feltri a Tgcom24: "Si sta esagerando su vicende personali"

"Mi sembra si stia esagerando su una faccenda privata. Sono sicuro che Sangiuliano non ha speso una lira dello Stato per questioni personali. Lo conosco da tanti anni, fui io ad assumerlo come vicedirettore a Libero non appena lo avevo fondato e per me è sempre stato di un aiuto fondamentale, lealissimo. Abbiamo scritto insieme due libri per la Mondadori. So che è una persona onesta e lo difenderò alla morte". Così Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, intervenendo a Tgcom24 sulla vicenda che ha coinvolto il ministro della Cultura.





"Si parla di fuffa rispetto alla questione politica - aggiunge Feltri a Tgcom24. - Il premier Meloni ha fatto benissimo a confermare Sangiuliano, anche perché non riesco a capire quale sia il capo di imputazione. Perché se avesse speso dei soldi pubblici per mantenere l'amante, allora bisognerebbe discuterne e sicuramente Sangiuliano dovrebbe andarsene a casa. Siccome questo non è avvenuto, non capisco sinceramente dove sia il problema: lui ha un'amante, sono fatti suoi personali, l'ha pagata con i suoi quattrini e basta".