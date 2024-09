La polemica intorno al caso Sangiuliano sembra non essersi placata dopo le dimissioni del ministro. Maria Rosaria Boccia replica al legale dell'ex titolare della Cultura che aveva annunciato la sua volontà di procedere legalmente contro la donna: "Le denunce non si minacciano, si fanno". In Procura l'esposto di Bonelli, in settimana quello di Sangiuliano per Boccia. E a indagare è anche la Corte dei Conti.