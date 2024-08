Anche quest'anno i prodotti dedicati alla scuola subiscono notevoli aumenti: dal monitoraggio effettuato dall'Onf - Osservatorio Nazionale Federconsumatori i costi del materiale scolastico registrano un rincaro medio del +6,6% rispetto al 2023. Per ogni studente in media si spenderanno 591,44 euro per i testi obbligatori + 2 dizionari. La variazione rispetto al 2023 è del +18%.