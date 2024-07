Carceri, scontro in Senato sul decreto: pressing di FI

Scontro in Senato sul decreto carceri. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Giustizia e hanno chiesto il ritiro immediato del provvedimento. Maggioranza al lavoro per evitare spaccature sugli sconti di pena ai detenuti: la Lega per la linea dura, Forza Italia appoggia le misure anti-affollamento. E in giornata alla camera arriva la proposta Giachetti, che vuole portare da 45 giorni a 60 la detrazione di pena ogni sei mesi in caso di buona condotta.