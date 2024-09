Cannabis light, il Tar boccia ancora decreto del governo

Nuovo stop del Tar del Lazio alla stretta del governo sulla cannabis light. Per la seconda volta in poco meno di un anno i giudici amministrativi hanno sospeso il decreto del ministero della Salute che equipara il cannabidiolo, un estratto della cannabis, alle sostanze stupefacenti, vietandone di fatto la vendita in negozi, erboristerie e tabaccai. Esultano i coltivatori della canapa, in attesa che il prossimo 16 dicembre il tribunale si esprima nel merito. Il provvedimento oggetto della sentenza - come specifica anche palazzo Chigi - è comunque slegato da quello inserito nel ddl sicurezza che invece vieta la vendita della cannabis light, quella cioè con un Thc (la sostanza psicotropa della canapa) inferiore allo 0,2% e che fino ad oggi era possibile comprare anche nei negozi commerciali.