Denaro contante per oltre 4 milioni di euro, gioielli e 48 orologi di lusso per un valore ancora in corso di stima ma comunque quantificato in almeno 5 milioni di euro. È quanto trovato da carabinieri, polizia e guardia di finanza nel corso di una perquisizione eseguita nei confronti di uno dei quattro destinatari dell'ordinanza eseguita nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico Contini.