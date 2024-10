Breaking News delle 9.00 | Dossier, Meloni: "La mia vita allo scanner"

In questa edizione: Dossier, Meloni: "La mia vita allo scanner". "Hamas pianificava attacco come 11 settembre". Pressing di Giorgetti: "Tagliare i costi". Albania, pronti i centri migranti. Rozzano, ucciso per le cuffiette da 20 euro. Tennis, Sinner in finale contro Djokovic.