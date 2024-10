Breaking News delle 14.00 | Si combatte in Libano, hezbollah: resisteremo

In questa edizione: Si combatte in Libano, hezbollah: resisteremo, Unifil, Meloni: "Cruciale la loro sicurezza", Stellantis, prolungato lo stop di Mirafiori, Eurostat, calo dell'inflazione a settembre, Via libera del Senato al decreto omnibus, Champions, stasera tocca a Milan e Inter