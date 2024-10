Bosnia, migranti dalla Cina sulla rotta balcanica

Lo chiamano il sentiero della libertà ma non si tratta di un sentiero, bensì di una tratta di migliaia di chilometri che pochissimi possono permettersi di fare in aereo, spesso con documenti falsi. I migranti partono dalla Cina e attraversano la via dellla Seta arrivando ai confini dell'Europa passando per i Balcani. La scorsa estate è statat sgominata una banda di sloveni che trafficavano esseri umani e favorivano il flusso di migranti cinesi tutti da impiegare clandestinamente in fabbriche e laboratori.