IL FUTURO CHE CI ASPETTA Bella Scienza, le impronte microbiche sulla scena del crimine

L'assassino di un delitto può ora essere individuato anche dai batteri che ha sulle mani. C'è infatti una nuova arma di indagine per gli investigatori forensi: il microbioma cutaneo. Lo spiega uno studio pubblicato sulla rivista Genes e condotto dall'Università britannica del Lancashire Centrale e dall'Università del Piemonte Orientale. Marco Martinelli e Claudia Vanni ci spiegano come funziona il processo in questa nuova puntata di Bella Scienza.