IL FUTURO CHE CI ASPETTA Bella Scienza, l'oro scova ed elimina i tumori della vescica

L'oro può "bruciare" il tumore alla vescica: lo dimostra uno studio, condotto sui topi, coordinato dall'Irccs Ospedale San Raffaele che ha impiegato nanoparticelle di questo elemento per individuare e distruggere le recidive. Marco Martinelli e Claudia Vanni ci svelano i risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze, Pnas. Per i 200mila pazienti che, ogni anno nel mondo, affrontano la ricomparsa di questa neoplasia, c'è ora una nuova speranza. Co...