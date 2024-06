E se vi dicessimo che hanno prodotto delle nanoparticelle per curare i tumori cerebrali attraverso farmaci? Le ha messe a punto un gruppo di ricerca del Centro Sylvester dell'Università di Miami, il cui lavoro è stato pubblicato su Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences). Per capire meglio i meccanismi, guarda la nuova puntata di Bella Scienza con Marco Martinelli e Claudia Vanni.