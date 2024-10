Bella Scienza, contro i tumori anche un ingrediente delle creme

Il coenzima Q10 usato come anti-age in molti cosmetici potrebbe essere una nuova arma contro i tumori. Il lavoro dell’Università di Padova è stato pubblicato su Nature Comunications. Attenzione però non basterà una crema a salvarci: lo studio, in vitro su cellule e su modelli animali, mostra che il trattamento è utile a inibire la formazione di metastasi in alcuni tipi di tumore e apre a nuove prospettive per lo sviluppo di farmaci ma per adesso non è possibile spingersi oltre. Guarda questa puntata con Marco Martinelli e Claudia Vanni per scoprire i dettagli, condividi il video e continua a seguirci a Bella Scienza.