Bayesian, su Tgcom24 le immagini esclusive dell'affondamento del veliero a Palermo

Tgcom24 è riuscito a ottenere le immagini in esclusiva della tragedia del Bayesian, lo yacht di 56 metri affondato il 19 agosto al largo di Porticello (Palermo). Le immagini sono state riprese dalla telecamera di sorveglianza di un cittadino che abita nella zona. Ventidue le persone a bordo del veliero che era ancorato a circa 700 metri dal porto quando è stato colpito da una tromba d'aria. Al momento, sono 15 le persone salvate, sei i dispersi e una la vittima.



Da una prima ispezione emerge che lo scafo è integro e l'albero maestro non ha lesioni: non ci sarebbero, quindi, segni di collisione con scogli o altre barche, e il veliero risulta inclinato di 90 gradi a destra. I sommozzatori sono riusciti ad aprire un varco nello scafo: l'obiettivo è riuscire a entrare all'interno dell'imbarcazione dove si ritiene siano rimasto intrappolati i corpi delle sei persone che risultano ancora disperse.