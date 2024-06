Bassetti a Tgcom24: "Il Covid sta tornando, bisogna vaccinarsi"

Ospite a Tgcom24, Matteo Bassetti ha evidenziato una grande circolazione delle malattie respiratorie, con la registrazione di più di 150mila casi alla settimana. Inoltre, il direttore del reparto Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova si è soffermato sul ritorno del Covid nel mese di giugno e, nello specifico, della variante Kp3 "molto contagiosa, ma non grave nella maggior parte delle persone". Il primario ha ricordato che "per gli immunodepressi la vaccinazione è fondamentale", affermando come si "stiano facendo errori clamorosi sulla politica vaccinale. Non bisogna allarmarci, ma prevenire".