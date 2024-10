Bankitalia frena il governo: "Il Pil nel 2024 si ferma allo 0,8%"

L'economia italiana rallenta. Le previsioni di crescita per il 2024 per quanto incoraggianti sono al ribasso, fa sapere Bankitalia, e leggermente più basse rispetto alle stime del governo: quest'anno il PIL crescerà solo dello 0,8%, non dell'1% come sperato. Confermate invece le previsioni per il 2025 e 26: +1,2% e +1,1%.



Nell'audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato, la Banca d'Italia avverte: "Il programma di bilancio ha dei rischi". Dello stesso avviso l'Ufficio parlamentare che sottolinea: "Mancano dettagli sulle coperture". Anche la Corte dei Conti incalza e invoca "scelte difficili".



Le imprese dal canto loro sono pessimiste. Dall'Indagine della Banca d'Italia sulle aspettative di inflazione e crescita nel terzo trimestre peggiora il sentiment: vendite deboli, domanda sia interna sia estera in difficoltà, incertezza economica e politica ancora all'orizzonte