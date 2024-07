Balneari pronti allo sciopero

I balneari sono pronti allo sciopero in tutta Italia per tre giorni. Si parte il 9 agosto con ombrelloni chiusi per due ore. A seguire quattro ore di stop il 19 e sei o otto ore il 29 agosto. La categoria protesta così contro la direttiva europea Bolkenstein che costringe a mettere a gara le concessioni. I gestori chiedono il parere all'avvocatura di Stato, ma anche aiuti per le aziende che lavorano sulle spiagge. Tra i nodi cruciali, ci sono strutture come piscine e bar che secondo la Corte di giustizia Ue possono essere acquisiti dallo Stato senza rimborsi.