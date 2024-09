Auto, arriva il piano del ministro Urso

Auto e transizione energetica, l'Europa ha bisogno di più tempo. A rischio migliaia di posti di lavoro. Le norme varate un anno fa dall’Europa stabiliscono per le nuove auto e veicoli commerciali leggeri un taglio delle emissioni di anidride carbonica allo scarico del 100% nel 2035. La strada è in salita, si moltiplicano gli appelli del comparto automobilistico. Dal Mimit arriva la proposta italiana per allentare i vincoli sulle auto diesel e benzina. A Roma il ministro Urso, incontrando i sindacati, illustra le linee guida del piano che il governo porterà giovedì prossimo a Bruxelles. La proposta punta ad anticipare all'inizio del prossimo anno il riesame del regolamento Ue che fissa al 2035 l'addio al motore a scoppio.