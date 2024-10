Arriva lo spot anti-evasori

"Bella la vita di un evasore. Non dichiara niente e vive sulle spalle degli altri". Inizia così lo spot che è al centro della campagna di comunicazione istituzionale voluta e realizzata dal ministero dell'Economia e delle Finanze per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale. Nel video c’è anche l’identikit dell’evasore tipo: "Ordina una dozzina di ostriche, tagliolini al tartufo (uno bello grande) e non rinuncia mai all’aragosta. Anzi due… Per non parlare dello champagne, il più caro ovviamente". Il tutto finanziato dalle tasse non pagate. Appunto, la bella vita sulle spalle dell'intera società. Ma "da oggi l’evasione si paga. Da oggi sempre più controlli e sempre meno evasori", è la conclusione dello spot che sarà trasmesso in televisione, in radio e sul web e che segue quello sul concordato preventivo biennale. Il messaggio è chiaro: tolleranza zero nei confronti di chi non fa il suo dovere dal punto di vista contributivo.