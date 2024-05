19 maggio 2024 08:24

Amici, la vincitrice Sarah a Tgcom24: "Sono molto fiera di quello che ho fatto"

di Domenico Catagnano

Sarah è la vincitrice di "Amici 2023", il talent di Maria De Filippi. Nella sfida finale la cantante ha avuto la meglio sulla ballerina Marisol. "Non me l'aspettavo per niente - racconta a Tgcom24 - ma sono molto fiera di quello che ho fatto. Sono contentissima". Sul futuro nessuna aspettativa in particolare: "Preferisco vivere il momento e vedere dove la vita mi porta. Certo, come desideri c'è quello di cantare chiaramente. Vivere di questo ed esplorare il mondo con la musica", aggiunge.