Amburgo, messo al bando il centro islamico filo-Hezbollah

Le prime ore del mattino. Decine di poliziotti a volto coperto fanno irruzione nel centro islamico di Amburgo. La grande moschea blu è uno dei punti di riferimento per migliaia di musulmani in tutta la Germania. Dal 1953 qui si raduna la maggiore comunità sciita in Europa. La cupola blu spicca addirittura nelle brochure dei circuiti turistici ma per il governo federale la sicurezza è e deve rimanere la priorità. Il centro è stato messo al bando perché considerato un focolaio di estremisti finanziati da Hezbollah e dal regime di Teheran.