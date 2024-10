Ambiente, una tassa per chi viaggia di frequente in aereo

Una tassa per chi usa spesso l'aereo per ridurre le emissioni di Co2. E' la proposta di Stay grounded e New economics Foundation, che chiedono all'Europa misure più stringenti a favore dell'ambiente. Secondo il loro rapporto annuale, il traffico aereo nell'Unione rappresenta uno dei maggiori ostacoli del continente al raggiungimento degli obiettivi climatici e la proposta punta proprio a far partire meno voli. Il 52% degli europei non prende nessun aereo nell'arco di un anno, mentre l'11% delle persone lo fa più di tre volte nello stesso periodo e queste ultime sono le più facoltose. "Solo prendendo di mira questa piccola minoranza di viaggiatori aerei - dice Finlay Asher, ingegnere aerospaziale nel settore dell'aviazione - possiamo ridurre il nostro impatto sul clima mantenendo l'accesso ai servizi più apprezzati che il trasporto aereo fornisce al resto della società".